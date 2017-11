Diumenge gran a Benissa

La final del VI Trofeu Vila de Benissa en el trinquet de la localitat de la Marina es jugarà el diumenge i enfrontarà a Ferrer, Pere i Bernat contra Francés, Jesús i Tomàs II, equips que han superat amb total autoritat a les parelles de Soro III i Héctor i de Miguel i Félix.

Segons les declaracions dels participants en la presentació, esta final és sobretot 'il·lusionant'. Per a Ferrer, perquè este és el primer trofeu en el qual ha compartit cartell amb les primeres figures i damunt té l'oportunitat d'aconseguir el títol.

Per a Pere, perquè "este és un dels tornejos que més motiva perquè el trinquet de Benissa és com una segona casa per a mi. Ací sóc monitor i ací vaig jugar les primeres partides".

I per a Tomàs II, perquè de nou torna a sentir-se important després d'aquella greu lesió que ja ha caigut en l'oblit.

I tant que ja està oblidada. De fet, Pere creu que el de Xaló serà el pilotari més perillós del trio rival. El seu equip intentarà llevar-li la pilota i que no entre partida. Per a Tomàs II, la clau serà evitar les canonades de Pere