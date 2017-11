La selecció valenciana, campiona del món

La selecció valenciana s´ha proclamat campiona del món en la modalitat de Joc Internacional davant Bèlgica en l´estadi de la Libertad de la ciutat de Pasto. Ha sigut una confrontació molt emocionant i s´ha resolt per 6 jocs a 4 gràcies a que els valencians no han perdut en cap moment l´avantatge del traure. I en última instància han sigut capaços de trencar el taure de la figura belga, Benjami Dochier. L´alineació de Pigat ha estat perfecta de principi a la fi amb Puchol II, Genovés II, Pere Roc, Natxo i Pablo. Cap d´ells pot dir-se que haja estat millor que l´altre, han llepat la perfecció.

La partida ha sigut de les milors que es recorden en la història dels Mundials en esta especialitat. S´ha celebrat molt per un grup humà extraordianari. Estan disfrutant d´esta inoblidable experiència per a d´ells, de l´hospitalitat del poble colombià i de la caraderia. Esta victòria suposa una injecció de moral per a la cita de este dissabte, també front a Bèlgica, però en la modalitat de llargues, i que es disputarà davant diversos milers d´espectadors. Cap dels Mundials jugats fins ara han congregat tants aficionats.