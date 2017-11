Els nous campions del món de pilota ja estan a casa

La Selecció Valenciana de pilota va aterrar ahir, passades les nou del matí, a l´aeroport de Manises després d´un llarg però feliç viatge de tornada a casa amb el títol mundial a les maletes. L´expedició valenciana va lluir la seua condició de campiona del món amb la senyera valenciana només va xafar la terminal de l´aeroport valencià.

Després d´una setmana d´intenses emocions, esforços i alegries, la Selecció Valenciana es va proclamar campiona absoluta del món de pilota a mà al IX Mundial de Nariño, Colòmbia, el passat cap de setmana.

Guanyadora de la medalla d´or a Joc Internacional i a la modalitat reina, Llargues, que no guanyava des d´Itàlia 2004, juntament amb els dos bronzes al One Wall per parelles masculí i femení, van valer a l´equip de Pigat II per proclamar-se el vencedor absolut del món de la pilota a mà.

El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, i la diputada d´Esports, Isabel García, rebran este matí als campions del món a la seu de la corporació provincial valenciana.