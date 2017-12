Primers finalistes el Savipecho

El trinquet de Pelayo ha viscut esta vesprada la primera jornada de les semifinals del trofeu Savipecho. Els primers finalistes són els equips capitanejats per Sergio i Pere Roc II.

La partida al raspall ha obert la vesprada a la 'catedral'. Partida 'sabatera', on Sergio, Canari i Roberto no han donat opcions a Ricard, Néstor i Seve. Sols quan el marcador ja reflectia un 15-0 els blaus han tingut oportunitat de sumar el joc, però han desaprofitat l'avantatge de 'val' que tenien i la partida ha finalitzat per la via ràpida, 25-0.

També contundent el resultat de la partida d'escala i corda. Abans d'esta semifinal s'ha realitzat un respectuós minut de silenci en memòria de José Ribera.

Ja en partida, Pere Roc II i Santi han demostrat des del primer quinze que hui estaven més fins que els seus rivals. Amb iguals a 20 els blaus han trencat des del rest i després Pere Roc II i Santi no han tingut dificultats per a sumar el seu joc des del dau. Un avantatge de dos jocs que ja pesat com una llosa en Soro III i Javi. Als rojos els ha acabat de 'rematar' dos jocs que han perdut amb un val-15 i un val-net a favor. Així i tot, Pere Roc II i Santi han fet una partida sense fissures.

DIUMENGE A BELLREGUARD

La segona i definitiva jornada de les semifinals del trofeu Savipecho serà demà diumenge al trinquet de Bellreguard. A les 16.30 hores es jugarà la partida d'escala i corda. Marc, Raúl i Monrabal enfront Francés, Pere i Tomás II. A continuació en la semifinal de raspall s'enfrontaran Pablo, Brisca i Lorja enfront Montaner, Sanchis i Raúl.