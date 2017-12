Borbotó guanya l´Interpobles femení

L´equip integrat per Mónica de Massamagrell, Ana Belén de Borbotó, Adriana de València i Mireia de Massamagrell aconsegueixen el títol de la modalitat de galotxa

La final femenina del XXXI Autonòmic de galotxa, "Trofeu Interpobles-Edicom" ha enfrontat a les dos formacions femenines del CPV de Borbotó, per la qual cosa el títol de la modalitat es quedava de nou en Borbotó. La formació integrada per de Mónica de Massamagrell, Ana Belén de Borbotó, Adriana de València i Mireia de Massamagrell ha imposat la seua major experiència davant el Borbotó B, integrat per Amparo de Moncada, Anabel de Tavernes Blanques, Irene de Massamagrell i Aida de Moixent. Mónica de Massamagrell ha aconseguit imposar la seua pegada i experiència al costat de la seua companya Ana Belén, que malgrat jugar tocada ha imposat la seua experiència per a dominar la gran final al costat de les seues companyes d´equip, Adriana i Mireia, que ha debutat en una final en el seu primer any jugant federada. En la formació subcampiona ha destacat Amparo de Moncada, que amb la seua zurda ha demostrat la seua classe i que des de xicoteta ha practicat també aquesta modalitat en l´escola de Borbotó. Les seues companyes han estat més nervioses del normal però han mostrat també en alguns quinzes la seua adaptació a aquesta nova modalitat de competició per a les xiques.

Han lliurat els trofeus i medalles, Federico Oliva, vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana de l´àrea de galotxa, i Ramón Estellés Feliu, secretari general de la Junta Central Fallera de la ciutat de València.

Resultat de la final del XXXI Trofeu Edicom de galotxa.

- Final Femenina Cent Duros Borbotó A (Mónica, Ana Belén, Adriana i Mireia) – 70 - Cent Duros Borbotó B (Amparo, Anabel, Irene i Aida ) – 45

En aquests moments s´està disputant la final de quarta categoria masculina, entre els equips de Inmob. Palanca Foios E (Toni, Juan Miguel, Carlos i Ajzay) contra l´equip de Cons. Barceló Quart de les Valls B (Alejandro, Mario, Eloy, Christian i Daniel).