Montserrat i Marquesat regnen en l´Interpobles

Els clubs de la Ribera Alta conquisten la final de primera categoria sènior i la categoria juvenil en el carrer artificial de Borbotó

El gran cap de setmana dels clubs de galotxa, ha reunit aquest matí en una freda matinal a desenes d´aficcionats de la modalitat en el carrer de pilota de Borbotó , per a seguir en directe les finals del 31ª del Campionat Interpobles de Galotxa "Trofeu Edicom". Montserrat ha aconseguit el títol de primera davant Massalfassar, mentre que Marquesat ha guanyat a Beniparrell en la final de categoria juvenil.

Les finals disputades en l´única instal·lació pública de pilota valenciana de la ciutat de València, ha reunit durant dos intenses jornades a molts aficcionats d´aquesta modalitat, una de les quals més practicants té en l´actualitat. La primera final de la matinal a enfrontat a dos dels millors equips de la modalitat, Beniparrell que ha jugat amb Jorge, Adrià, Luis i Hilari, davant la formació d´Ovocity Marquesat integrada per Carlos, Vicent i Adrià, que ha jugat una gran partida guanyat aquest títol al campió juvenil de 2016, Beniparrell, per 20 a 50, en una final on s´ha imposat la major regularitat i pegada dels joves de Marquesat.

En la gran final de primera categoria, la formació de Llanzadora Montserrat integrada per Óscar, Javi, Carlos, Rafa i Joel ha conquistat el títol de la màxima divisió després de completar una gran actuació en totes les seues línies, superant al rei de la competició, el club de pilota de Massalfassar, que és el que més campionats ha aconseguit en primera categoria. Electrofassar Massalfassar que ha jugat amb el Moro, Ximo, Jorge i Paco ho ha intentat fins al final però que hui no ha pogut amb la força, pegada i regularitat del jove equip de Montserrat, que ha conquistat el seu segon títol en aquesta competició, després del bestiar en la primera edició, 1986. Un nou triomf de la pedrera, ja que els tres jugadors que han portat el pes de la final, Óscar, Javier i Carlos van començar a jugar amb Antonio Sesé i continuen gaudint jugant i defensant els colors del seu poble, Montserrat. Rafa, el feridor ha sigut un dels jugadors determinants de la final, realitzant molts quinzes i dificultant el joc en el "bot" al Moro de Massalfassar. Montserrat ha gaudit amb els seus xavals.

Resultats de les finals del XXXI Edicom de galotxa:

- Final Juvenil

Ajuntament Beniparrell - 20 - Ovocity Marquesat - 50

- Final Primera

Electrofassar Massalfassar - 35 - Llanzadora Montserrat - 70

Han lliurat els trofeus i medalles els vicepresidents de la Federació de Pilota Valenciana, Fede Oliva i Conrado Ferrando, al costat de l´alcalde de Montserrat, la regidora d´esports de Montserrat i l´alcalde de Massalfassar. La regidora d´esports de l´Ajuntament de València, Maite Girau també ha gaudit de l´ambient i de la final de juvenils. Aquesta vesprada es tancaran les finals del Trofeu Edicom de galotxa, amb les finals femenines i de quarta categoria.