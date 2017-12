Exposicions temporals i un museu permanent sobre la història del trinquet

La història del trinquet de Pelayo és inmensa. Tant, que bé es mereix un museu. El Estudio Epigram assenyala en els seus estudis que el corredor del recinte, el que avança en paral·lel a la canxa de joc, és un espai idoni per a la creació d´este museu que, a més, es podria dividir en dos nivells.

«El corredor, amb els taulells de cara vista i sense llum, una de les principals complicacions en estos casos, és el lloc perfecte per a un museu», manifesta Palmi.

La intenció és que en la part de baix es puga habilitar espai per a exposicions temporals, que podrien anar canviant amb un periode de temps determinat. A més, estes mostres poden tindre com a eix central temàtiques diferents a la pilota. «La idea clau és arribar a la gent que no coneix la pilota. Cal oferir-li coses que coneguen, que no siguen de pilota, per a que vinguen i coneguen el trinquet», recorda l´arquitecte responsable de la remodelació de Pelayo, que posa com exemple de transformació urbana el centre de Bombas Gens.

La part de dalt, en canvi, en la galeria lateral del trinquet, sí que s´empraria per a fixar una exposició permanent sobre Pelayo, amb panells informatius i una cronologia que explicaria els moments més importants del trinquet.

La possibilitat de donar forma a un museu dins del trinquet és una de les iniciatives que millor es valora des dels actuals responsables de la gestió del recinte. Cal recordar que al corredor de l´entrada de Pelayo ja s´han habilitat xicotets espais on s´exhibeixen objectes i elements referents a la història de la pilota i de la «catedral», entre ells articles publicats a Levante-EMV.