Adrián jugarà la final de l´Individual de frontó amb un dit trencat

Voler és poder. Bé ho pot dir Adrián Celda, més conegut com Adrián de Museros (41 anys), que jugarà demà diumenge la final del XXXI Autonòmic de Frontó Individual – Trofeu President de la Generalitat Valenciana, al frontó de Cheste (11.30 hores) contra Pasqual de la Pobla.

Tanmateix, Pasqual no serà l´únic rival al que s´enfrontarà demà Adrián. El pilotari de Museros haurà de plantar cara al dolor que suposa jugar amb un dit trencat. En concret, el dues voltes campió de l´Individual (2010 i 2011), lluitarà pel títol amb la falange del polze de la mà esquerra fracturat. Tot un risc davant un possible colp de la pilota de tec.

El passat dijous els doctors van confirmar a Adrián que els problemes que arrosegava a la mà esquerra eren més importants del que semblaven. La fractura és important i cal passar pel quiròfan. Però Adrián ho té clar. Vol jugar la final contra Pasqual.

«M´ho vaig fer en la primera partida de les semifinals contra Alejandro. És una fractura a la falange i jo ja sabia que m´havia fet molt de mal», explica Adrián a Levante-EMV. «El dimecres vaig entrenar amb molt de dolor, però el diumenge era la partida de tornada i volia jugar. Així que em vaig fer un ferro especial i amb cotó em vaig protegir el dit», relata el de Museros, que va ser capaç de classificar-se per a la final malgrat el dolor. «Quan la jugue per baix no tant, però quan me roda per la mà veig les estreles», afirma.

Ja amb el bitllet per a la final, Adrián va visitar el metge per saber què li passava al polze. «Em van fer una placa i em van dir que està per a operar i que no se pot infiltrar per a la final. Em van dir que m´oblidara de la final, però, amb el que costa arribar com volen que m´oblide?», explica a hores d´ara bicampió.

«Em van immobilitzar la mà, però només arribar a casa m´ho vaig llevar i em vaig posar a entrenar amb una pilota més blaneta. Jugaré amb el pontet de ferro i a ressistir el dolor», insisteix Adrián, qui creu que pot jugar a un nivell acceptable, encara que la mà esquerra siga molt importante en esta modalitat de joc. «Si jo vegera que no estic per a jugar, ho deixaria, però amb els entrenaments que estic fent espere estar bé. A més, Pasqual ho sap perquè hem entrenat junts durant les semifinals», anuncia.

La família comprén el desig d´Adrián, que amb 41 anys vol apurar les opciones de tornar a alçar el campionat de les tres parets.

«Mon pare ja ho diu, els toreros i els pilotaris estan fets d´altra pasta. Les finals estan molt cares per els grandíssims jugadors que tenim. El «Moro», Adrián de Quart, Alejandro de Paterna, Pasqual... Qualsevol semifinal ja és una final i per a mi, estar ahí amb 41 anys...», subratlla el jugador de Museros, decidit a guanyar el títol contra Pasqual i el dolor.