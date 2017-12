El Trofeu Fundació José Luis López comença hui al trinquet de Pelayo

Hui comença al trinquet de Pelayo la segona edició del trofeu mixt Fundació José Luis López. Seran quatre dies on es tornen a anunciar els millors cartells de les dues modalitats professionals, escala i corda i raspall.

La primera jornada estarà protagonitzada per la presència dels últims finalistes individuals. En la partida de raspall, l´actual campió, Ian, formarà trio amb Coeter II i Seve per a enfrontar-se a Moltó, Sanchis i Roberto. A continuació vindrà la partida d´escala i corda. El campió Individual, Soro III jugarà amb Félix i Tomás II davant Pere Roc II, Javi i Nacho.

La segona jornada del trofeu serà dijous 4 de gener. En la primera partida, de raspall, el trio de Moltó s´enfrontarà al de Sergio, Brisca i Tonet IV. A continuació, en la partida d´escala i corda el trio de Soro III tindrà a l´altre costat de la corda a Puchol II, Raúl i Carlos.

La tercera jornada serà dissabte 6 de gener. La primera partida de raspall enfrontarà als equips capitanejats per Ian i Sergio. A continuació, per dalt corda, s´enfrontaran els equips de Puchol II i Pere Roc II. Els dos millors equips de cadascuna de les modalitats jugaran les finals del trofeu programades per a dissabte 13 de gener. Les partides classificatòries tindran un premi de 300 euros. Quantitat que pujarà fins als 1.000 euros per a les finals.

Per altra banda, Pere Roc II i Santi s´han classificat per a jugar la final del trofeu de Nadal de Benidorm després de superar amb claredat a la parella de Puchol II i Pere pel resultat de 60 a 30.