Soro III dóna primer a Pelayo

La segona edició del Trofeu Fundació José Luis López va començar ahir al trinquet de Pelayo. Soro III, Félix i Tomàs II van guanyat a Pere Roc II, Javi i Nacho per 60-45. Llevant dels primers jocs, en els quals els blaus no tingueren el punt de mira massa afinat, situació que han aprofitat els vencedors per a distanciar-se en 35-15, la igualtat va ser la nota predominant.

El trofeu continuarà el dijous en el mateix trinquet de Pelayo. Primer, Moltó, Sanchis i Roberto jugaran contra Sergio, Tonet IV i Raúl. Els primers estan obligats a guanyar per a mantenir opcions de classificar-se per a la final i els segons debuten en el torneig.

A continuació, Soro III, Félix i Tomàs II jugaran contra Puchol II, Raúl i Carlos. En este cas també hi ha un equip debutant, el de Puchol II. Per la seua banda, Soro III i els seus companys tenen en les seues mans certificar la classificació per a la final sense tindre la necessitat de conèixer el resultat de la tercera i definitiva partida del triangular.

La vesprada va començar amb el torneig en la modalitat de raspall i la partida en la qual Ian, Coeter II i Seve van superar a Moltó, Sanchis i Roberto per 25-5. Va ser una confrontació de molt desgast, exigent físicament, en la qual es va imposar el poder del campió individual i el mestratge del veterà mitger de Simat de la Valldigna.