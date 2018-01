Acaba el termini per a presentar els projectes esportius

Hui dimecres finalitza el termini per a la presentació de projectes esportius per al nou model de gestió de la pilota professional. Fins ahir la Fundació no havia rebut cap proposta oficial, segons assenyalaren fonts de l'ens. Tanmateix, s'espera que al llarg del dia de hui arribe més d'un projecte. Sobre un d'ells es dibuixaran les noves línies a seguir per al futur de la pilota valenciana.