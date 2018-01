Emoció màxima a la lliga d'escala i corda de tecnificació

La quarta jornada de competició disputada en el trinquet d´Alcàsser ha deixat una última jornada d´infart, on tots els equips tenen opcions de jugar les finals si aconsegueixen els tres punts

La XIV Lliga cadet de tecnificació d´escala i corda, després de les victòries dels equips de Pedreguer, Petrer i Alcàsser han deixat la classificació de la primera fase súper emocionant a falta d´una jornada per a saber que equips lluitaran per les finals dissabte que ve dia 6 de gener. En el duel dels equips que tancaven la taula, l´equip de Pedreguer va aconseguir la seua primera victòria davant l´equip de Moncada que deixa tot obert per a última jornada. Petrer va aconseguir una victòria molt important davant l´equip de València, que el deixa segon en la classificació. En la partida que tancava la vesprada, l´equip d´Alcàsser va aconseguir una gran victòria davant l´equip de Vila-real que estava invicte fins a la quarta jornada. La jornada de demà dijous 4 de gener en el trinquet del Genovés serà espectacular i tots els equips poden jugar les finals.

Resultats de les partides de la quarta jornada de la XIV Lliga cadet de tecnificació d´escala i corda, dimarts 2 de gener, trinquet d´Alcàsser:

- Moncada (Raúl d´Ondara, Juan Carlos de Montserrat i Rubén de Silla) - 30 - Pedreguer (Joan d´Orba, Guillem Alginet i Vicent de Xàbia) - 60

- València (Quique de la Pobla de Vallbona, Dani de Museros i Lluís de Algimia – 40 - Petrer (Álex de Petrer, Francisco de Petrer i Salva de la Pobla de Vallbona) - 60

- Alcàsser (Vicent de Massamagrell, Jorge Bonrepòs i Óscar de la Pobla de Vallbona) – 60 - Vila-real (Miguel d´Algimia, Alex d´Onda i Diego d´Onda) - 45

Classificació de la primera fase de la XIV Lliga cadet de tecnificació d´escala i corda:

1º - Vila-real (Miguel d´Algimia, Alex d´Onda i Diego d´Onda) - 9 pts

2º - Petrer (Álex de Petrer, Francisco de Petrer i Salva de la Pobla de Vallbona) - 9 pts

3º - Alcàsser (Vicent de Massamagrell, Jorge Bonrepòs i Óscar de la Pobla de Vallbona) - 7 pts

4º - València (Quique de la Pobla de Vallbona, Dani de Museros i Lluís d´Algimia) - 5 pts

5º - Pedreguer (Joan d´Orba, Guillem Alginet i Vicent de Xàbia) - 3 pts

6º - Moncada (Raúl d´Ondara, Juan Carlos de Montserrat i Rubén de Silla) - 3 pts

La competició continuara el dijous 4 de gener en el trinquet del Genovés amb la cinquena jornada de la primera fase de la competició, a partir de de les 17:30 hores.