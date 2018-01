Waldo es proposa per a una nova pilota professional

El conjunt interdisciplinari de professionals "Pilota 21_ Col·lectiu de treball" va presentar en el dia d´ahir el seu projecte d'idees per a gestionar el món professional a la Fundació de Pilota Valenciana. Una proposta que té com a objectius prioritaris els de dignificar la figura dels pilotaris professionals, configurar un sistema competitiu atractiu i captar ingressos privats, basant-se en un ampli programa de treball amb pilars estructurals ben diferenciats.

Són tres els integrants d'aquest grup de treball. Per una part, el pilotari Waldo Vila, amb estudis en Administració i Direcció d'Empreses i amb un màster en Gestió i Organització d'Entitats Esportives; Guillermo Sanahuja, doctor en Ciències de la Comunicació, llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques i amb dos màsters en Direcció de Màrqueting i Comunicació; i Joan Morant, amb una trajectòria professional lligada a la banca durant més de 35 anys i una dilatada experiència com a dirigent de clubs esportius. Tots tres arrosseguen una amplia experiència professional en els seus àmbits i coneixement de l'entorn de la pilota.

El seu pla estratègic de gestió 2018-2021 presenta mesures a curt i llarg termini, per tal de millorar la situació de la pilota valenciana, convertint-la en un esport del segle vint-i-un. Una de les metes immediates és la de la configuració i implantació d'un calendari esportiu anual que marque l'agenda dels pilotaris d'escala i corda i de raspall, dotant de major protagonisme a les partides dels campionats oficials, enfront de les partides del dia a dia.

A més, el treball també passarà per l'objectiu d'aconseguir disminuir la dependència del pressupost de la Fundació en els organismes públics, apostant per una seriosa estratègia de màrqueting i comunicació que faça de l'esport dels valencians un important atractiu per a les inversions de les empreses privades. Un model esportiu sostenible és possible i necessari per a afavorir la competitivitat esportiva i fomentar el relleu generacional. Clau serà també la redacció d'una normativa tècnica i disciplinària de joc, i una reglamentació comuna per a tots els estaments.

Com ha assegurat Waldo, "per a nosaltres suposa un repte laboral i personal. Volem participar en la transformació de la pilota i és el moment de professionalitzar veritablement la pilota valenciana en tots els seus àmbits, per mitjà de persones amb il·lusió, capacitades i obertes a diàleg i entesa amb tots els actors principals de la pilota".

Així mateix, Sanahuja i els seus companys consideren "que la pilota és molt més que una pràctica esportiva, és una manifestació cultural i un signe d'identitat dels valencians que sense dubtes pot i deu ser un espectacle esportiu de primera magnitud. Estem segurs que amb un treball rigorós i professional serà d'interès per a nou aficionats i marques patrocinadores."

"Pilota 21_ Col·lectiu de treball" confia en què les propostes transmeses seran una aportació adient per a la pilota i aplicables a partir dels mesos vinents.