El millor raspall femení, a Alcàsser

El pròxim diumenge 7 de gener es realitzarà l´últim entrenament en el trinquet d´Alcàsser abans de començar la competició que jugaran les millors jugadores de la modalitat de raspall que entrenen en els grups de perfeccionament femení de les categories sub-18 i sub-23.

Durant les últimes setmanes han estat entrenant al costat dels tècnics de la Federació de Pilota Valenciana, encarregats de seleccionar a les esportistes que estan en millor moment de forma per a disputar la III edició dels Circuits sub-18 i sub-23 de raspall.

Les jugadores que estan entrenant juguen les competicions de raspall de clubs i procedeixen dels clubs de: Borbotó, Beniparrell, Moixent, Beniarbeig-El Verger, Montserrat, Alqueria d´Asnar, Tavernes Blanques, Meliana Bicorp, Laguar, Rafelbunyol, Sueca, Petrer€

Aquesta temporada poden debutar noves promeses en la competició sub-18 després de demostrar el seu gran treball en els últims mesos: Natalia de Navarrés, Adriana de València, Irene de Massamagrell o Miranda de Bicorp entre d´altres. Encara que són molt joves encara i l'oportunitat els arribarà segur en les pròximes temporades.

La temporada passada van participar 12 equips i 24 jugadores. La competició es va jugar en el trinquet d´Alcàsser i la gran final al trinquet d´Oliva. La final del sub-23 la va guanyar Ana Puertes de Beniparrell i Aida de Moixent a Myriam d´Alqueria d´Asnar i Amparo de Borbotó. La final del sub-16 la van guanyar Marta i Paula de Tavernes Blanques a Erika d´Alquería d´Asnar i Joana de Laguar i Júlia de Beniparrell.

Totes aquestes jugadores tornaran a competir en 2018, en la primera gran competició femenina oficial de raspall per a tractar de revalidar els seus títols encara que segurament jugaran en altres equips i ho tindran molt complicat, ja que cada any hi ha més nivell.

Caixa Popular és una de les entitats que col·labora en aquestes competicions de promoció i des de fa més d´una dècada està col.laborant amb la base del nostre esport autòcton.

A partir del dissabte 13 de gener es jugarà durant sis setmanes el millor raspall en el trinquet de l´Horta Sud. Serà a partir de les 17.30 hores. El raspall femení continua creixent.