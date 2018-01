Els clubs plantegen crear un Open de Figures de la Galotxa

Els clubs de galotxa estan convocats demà a les 20 hores a la seu de la Federació de Pilota Valenciana per a celebrar l'assemblea anual de la modalitat. En la reunió es tractaran algunes propostes referents a nous campionats, com un Open de Figures de la Galotxa o un Trofeu de Galotxa Antiga, així com altres idees vinculades a altres propostes que han presentat els clubs al llarg dels últims dies.

El dissabte 13 de gener, una vegada es jugue la Supercopa de Ratlles a Poble Nou de Benitatxell, tindrà lloc l´assemblea d'esta modalitat. La mateixa es cel·lebrarà al voltant de les 17.30 hores en l´Espai Cultural El Molí de Poble Nou. Es tractarà, principalment, el sistema de competició de la próxima Lliga de Llargues i Palma.

Ja en la pròxima setmana aplegarà el torn als clubs de frontó, el dissabte 20 de gener en la seu federativa. Temes com el campionat individual del 4 i mig, o l´autonomic de frontó parelles seran els principals d´esta reunió.

Per últim, l´assemblea de clubs de raspall tindrà lloc, previsiblement, el divendres 26 de gener a la Federació de Pilota. Les novetats en la competició de l´autonòmic de raspall, les pròximes finals de l´Individual amateur, així com la Copa Generalitat del 2019, seran alguns dels punts importants que es tractaran per part dels representants dels clubs de la raspada.