Arranca la Copa Generalitat de Frontó

Este cap de setmana es disputarà l´anada de la ronda de quarts de finals de la XIII edició de la Copa Generalitat que enguany té la particularitat de que es disputarà a la modalitat de frontó per parelles i anirà canviant cada any. D´aquesta manera: 2018 frontó, 2019 raspall, 2020 palma, 2021 escala i corda, 2022 llargues, 2023 galotxa i 2024 perxa. A partir d´ahí, tornaria la roda a començar.

El passat dilluns es presentava esta edició de la Copa en la seu de la Federació de Pilota i a més es sortejaven els emparellaments, que quedaven d´aquesta manera:

Categoria Senior: CPV la Pobla de Vallbona- CPV Bicorp / CPV Benidorm - CPV Murla / CPV Sella- CPV Parcent / CPV Baronia- CPV Quart. Categoria Juvenil: CPV Marquesat – CPV Benidorm / CPV Vinalesa- CPV Bicorp / CPV Sella- CPV Beniparrell / CPV Meliana - CPV Montserrat.

Com sempre, la competició és desenvoluparà amb el sistema de copa, arrancant des de quarts i amb eliminatòries que es resoldran a anada i tornada al frontó de cada equip. Apareixen com a favorits els equips provinents del frontó, com és lògic, cas de la Pobla de Vallbona o de Quart de les Valls, que compten en les seues files amb autèntics especialistes de les tres parets.

La temporalització d´aquesta copa serà esta: Quarts de final 13 i 20 de gener, les semifinals seran el 27 de gener i 3 de febrer, mentre que és reserva el cap de setmana del 10 i 11 de febrer per a la disputa de les dues finals, encara amb el frontó i hora concreta per determinar.