Vila-real alça el teló de la Lliga

La XXVII Lliga Professional d´Escala i Corda començarà el divendres 26 de gener en el trinquet de Vila-real amb una gran nit màgica de pilota valenciana que enfrontarà a les dues parelles participants, Soro III i Santi contra Puchol II i Nacho.

Aquesta serà la primera de les quinze partides que componen la lliga regular. En acabar esta ronda els quatre primers equips de la classificació accediran a la fase final. En esta edició, tant les semifinals com la final es disputaran a partida única.

Cada victòria estarà premiada amb 3 punts, sempre que l´equip derrotat no arribe al joc 50. En tal cas hi haurà repartiment de punts, 2 per al vencedor i 1 per al derrotat.

Durant la fase regular la competició visitarà quinze trinquets diferents de les tres províncies, els habituals de l´agenda professional i altres que tradicionalment solen albergar partides de la màxima competició oficial per equips.

CALENDARI DE LA FASE REGULAR:

Trinquet de Vila-real. Divendres 26/01/18 a les 23.00 h

Soro III i Santi contra Puchol II i Nacho

- Trinquet de Petrer. Dissabte 27/01/18 a les 18.30 h

Pere Roc II, Jesús i Carlos contra Francés, Javi i Bueno

- Trinquet de Benissa. Diumenge 28/01/18 a les 18.30 h

Genovés II, Félix i Monrabal contra Marc, Pere i Tomás II

- Trinquet de Sueca. Divendres 2/02/18 a les 18.30 h

Genovés II, Félix i Monrabal contra Francés, Javi i Bueno

- Trinquet de Pedreguer. Dissabte 3/02/18 a les 18.30 h

Puchol II i Nacho contra Marc, Pere i Tomás II

- Trinquet de Benidorm. Diumenge 4/02/18 a les 11.30 h

Soro III i Santi contra Pere Roc II, Jesús i Carlos

- Trinquet de Guadassuar. Dimecres 7/02/18 a les 18.30 h

Puchol II i Nacho contra Francés, Javi i Bueno

- Trinquet de Murla. Diumenge 11/02/18 a les 11.30 h

Pere Roc II, Jesús i Carlos contra Genovés II, Félix i Monrabal

- Trinquet de Borriana. Diumenge 11/02/18 a les 11.30 h

Soro III i Santi contra Marc, Pere i Tomás II

- Trinquet de Dénia. Diumenge 18/02/18 a les 11.30 h

Marc, Pere i Tomás II contra Francés, Javi i Bueno

- Trinquet de Vilamarxant. Diumenge 18/02/18 a les 11.30 h

Puchol II i Nacho contra Pere Roc II, Jesús i Carlos

- Trinquet de Massamagrell. Dimarts 20/02/18 a les 17.00 h

Soro III i Santi contra Genovés II, Félix i Monrabal

- Trinquet Pelayo. Dissabte 24/02/18 a les 18.00 h

Puchol II i Nacho contra Genovés II, Félix i Monrabal

- Trinquet de Xàbia. Diumenge 25/02/18 a les 11.30 h

Pere Roc II, Jesús i Carlos contra Marc, Pere i Tomás II

- Trinquet de Bellreguard. Diumenge 25/02/18 a les 16:30 h

Soro III i Santi contra Francés, Javi i Bueno