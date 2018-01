Puchol II fitxa pel Villarreal

El Villarreal CF presentarà este matí en la seua Ciutat Esportiva, després de l´entrenament del primer equip, el seu últim fitxatge. Tanmateix, no es tracta de cap davanter per a reforçar la plantilla de Javi Calleja, sino de Puchol II, que a partir d´ara serà l´emblema del conjunt «groguet» dins dels trinquets.

El de Vinalesa passa a ser el màxim representant de la iniciativa «Endavant Pilota Valenciana», un projecte del Villarreal CF que pretén fomentar l´esport autòcton i que, entre d´altres coses, ha servit per a l´organització d´un campionat potent durant l´estiu amb la col·laboració del trinqueter Mezquita.

Puchol II es converteix en el primer pilotari ambaixador de l´escut del Villarreal CF, un pas inèdit del futbol per aproximar-se al trinquet.

Al acte de presentació oficial del «fitxatge» de Puchol II assistirà el vicepresident del club, José Manuel Llaneza, un dels habituals ja entre el públic en les partides més importants del rest de Vinalesa.

Calendari de la Lliga

D´altra banda, ahir es va anunciar el calendari de la XXVII Lliga Professional d´escala i corda. Precissament, l´equip de Puchol II i Nacho alça el teló de la competició a Vila-real (divendres 26 de gener a les 23.00 h.), davant Soro III i Santi. Serà la primera partida de la fase regular, que s´allargarà fins al 25 de febrer.