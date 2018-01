La Generalitat crea un registre per regularitzar les travesses al trinquet

La Generalitat va confirmar ahir l'acord amb els representants del sector de la pilota per regularitzar les travesses, que fins ara funcionaven sense una cobertura legal, i que suposa l'aplicació d'una taxa i un registre de travesses. D'esta manera, la futura Llei del Joc de la Comunitat Valenciana, amb un projecte que serà aprovat pròximament pel Consell, incluirà una disposició transitòria per tal de regular este tipo d'apostes al trinquet.

L'avantprojecte de llei contemplava un mecanisme amb el fi de legalitzar les travesses en la pilota que consistia en l'abonament de 100 euros per partida. Esta fòrmula va ser inclosa a l'entendre que es tractava d'una quantitat assumible per als trinqueters. Tanmateix, el món de la pilota va mostrar la seua total oposició perquè es veia inviable pagar eixa xifra per cada partida. Llavors, l'administració va acceptar negociar altres mecanismes de regularització.

Finalment, després de noves reunions amb el sector, s'ha fixat «un tipus del 1,5 % sobre els ingressos nets, definits como les quantitats destinades a participar en el joc, deduïts els premis satisfets als participants», segons la Generalitat, que apunta que és una modalitat de tributació existent en altres comunitats autònomes per als esports tradicionals.

Tal com va publicar Levante-EMV, els trinqueters hauran de tributar este 1,5% respecte al preu dels nous talonaris de travesses que ara autoritzarà Hisenda.

El conseller d'Hisenda y Model Econòmic, Vicent Soler, subratlla que «amb la nova Llei del Joc, el Consell ha volgut mostrar la seua vocació per dignificar un esport de gran tradició i que forma part de l'ADN valencià, normalitzant y atorgant una cobertura legal a las apostes que es realitzen durant el seu desenvolupament».

Soler destaca que la idea és legalitzar les travesses per evitar en un futur possibles denúncies d'altres operadors del joc en la Comunitat Valenciana. «Ens hem alineat amb la majoria de comunitats autònomes, que inclouen una tributació més baixa per a este tipus de jocs», afegeix Soler, que aclareix que es tracta d'un sistema provisional fins que se s'aprove una «reglamentació específica».

Per la seua banda, la secretaria autonòmica d'Hisenda, Clara Ferrando, incideix en que amb esta regulación es pretén dotar d'una «seguritat normativa» que contribuisca a la «protecció i la promoció del nostre esport nacional».

Ferrando explica que la Generalitat creará un registre per incluir les apostes als trinquets. «És una mesura que incentivarà als patrocinadors a recolzar un esport genuinament valencià, al regular, per primera vegada amb una llei, les apostes que es celebren en esta disciplina esportiva», assenyala.