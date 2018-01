Sella i la tradició del carrer

El primer dimarts després del primer diumenge d'octubre, més de la meitat dels 600 veïns de Sella, al cor de la Marina Baixa, es concentren a la Plaça Major del poble per assistir a una de les més importants tradicions de la comarca: les partides de festes. Un ritual que explica l'afició a la pilota valenciana que hereten les generacions de Sella i que dóna vida al potent club del municipi.

David Mas Català té 32 anys i és el seu president des de fa poc més de deu. Enguany té molta faena per davant amb la celebració del 35 aniversari del club, que es va fundar en 1983. Actualment són uns 100 socis vinculats, amb 37 llicències sènior (entre masculines i femenines) i una escola amb més de 20 alumness. Enguany s'ha fusionat amb l'escola veïna de Relleu, amb dos monitors de nivell com són els germans Vidal; Jesús i Pablo.

La modalitat base és la del joc a ratlles: llargues, palma i perxa, però al club de Sella també es juga a galotxa i fins i tot al raspall. De fet, les xiques s'estrenaran enguany en l'autonòmic femení. En esta línia, molts juvenils de l'escola toquen el frontó, la galotxa, el raspall... L'objectiu és que les noves generacions siguen més versàtils en quant a les modalitats. De fet, Mas afirma que són unsa de les escoles que més inscripcions presenta en totes les competicions federatives.

Ara bé, no cal oblidar els èxits del club en el joc a ratlles. Sella va vèncer fa uns dies la Supercopa de ratlles, on s'enfronten el campió de llargues contra el de perxa. Va ser en una emocionant final contra un club potent com el de Benidorm.

«El nostre fort és el joc a ratlles, tant palma com llargues i també perxa, que és el joc que es jugava a Sella quan no hi havia competicions oficials. A llargues només es jugava un dia en tot l'any: la partida de festes», explica Mas.

Paraules majors. «La plaça Major de Sella és un lloc on tots volen vindre a jugar. Està el motiu arquitectònic del carrer, les façanes, la torre de tres segles... Però també està l'ambient. És un dels carrers que més aficionats té», relata Mas.

Així, el primer dimarts després del primer diumenge d'octubre es fan dos partides de llargues amb les màximes figures, vora 300 persones al carrer i marxador oficial per a les travesses. Festa grossa.

Amb exia tradició a la genètica de Sella, el club presumeix hui de jugadors com Pablo Vidal, a dia de hui l'únic professional que també juga a escala i corda i flamant campió del Mundial amb el braçalet de capitá de la selecció valenciana. Pablo es va formar, íntegrament, en l'escola de Sella fins a ser un dels referents de la pilota valenciana en la zona.

No només de jugadors pot presumir el club, també de títols al palmarés. Sella ha sigut campió de Primera de llargues dues vegades i sis en la categoria juvenil. En Primera de Perxa ho ha estat deu. També ha vençut sis edicions del campionat de palma i ja té dues supercopes de ratlles. A més, suma dues copes de la Generalitat en juvenils, quan es jugava només a galotxa.

Mas subratlla els triomfs del club i no pot evitar fer una referència a Álvaro de Tibi, que va jugar en el club dues lligues de llargues. Álvaro, un dels grans en el joc a llargues, va faltar fa uns anys sent jugador de Sella. «No vam poder acabar el campionat. Sempre el tenim present i s'enrecordem molt d'ell», afegeix emocionat Mas.

Amb este fenòmen d'amor a la pilota, Mas és optimista en quan a la vida del club. «Vore els xiquets entrenar ens fa continuar. Dius: 'no pense perdre'm vore jugar a este quan siga una figura'. Tot el poble col·labora, tenim un grup de dones que sense ser de la directiva ens ajuda a tot, amb moltes xiques involucrades. I hi ha molta pedrera. Ara bé, el problema és que la pilota en general està mal i això pot acabar repercutint en la base», conclou el president.