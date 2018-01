El Puig mana en els JECV de frontó parelles

En el poliesportiu d´Almussafes es va tancar una gran fase final dels XXXVI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de frontó parelles. Els benjamins i alevins van tancar una gran jornada de frontó valencià, amb molta emoció i partides molt igualades. L´escola del Puig va arredonir una jornada històrica per a la seua escola aconseguint els dos ors de la vesprada, per a conquistar tots els títols autonòmics d´aquesta competició que s´ha disputat durant els últims tres mesos de la temporada 17-18. La competició de categoria benjamí va ser una de les més igualades dels últims anys i totes les partides es van decidir en el tram final i per dos jocs de diferència. En categoria aleví, també va haver partides de gran nivell, especialment les dos finals que van ser molt igualades. En la categoria benjamí, l´equip de Vila-real va aconseguir una tercera plaça molt meritòria, sent l´únic equip de la província que va poder quedar entre els tres primers en aquesta competició dels JECV.

Podium Autonòmic dels XXXVI JECV de frontó per parelles;

- Categoria benjamí:

1º - El Puig A

2º - Meliana A

3º - Vila-real

4º - Ondara

- Categoria aleví:

1º - El Puig

2º - Massamagrell A

3º - Orba A

4º - Castelló de la Plana B

Lliuraren les medalles el vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, Daniel Novejarque i el regidor d´esports d´Almussafes, Pau Bosch. La gran triumfadora de la competició de frontó parelles, va ser l´escola del Puig, amb cinc ors i una plata, sent la primera escola que aconsegueix tots els títols autonòmics en cinc categories, des que en la 2014-2015 s´incorporara la categoria juvenil al programa esportiu dels JECV.



El Puig aconsegueix tres ors en les finals Autonòmiques de frontó parelles en els JECV

En el poliesportiu d´Almussafes ha començat la fase final Autonòmica de la modalitat de les tres parets dels XXXVI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, amb la competició de les categories infantil, cadet i juvenil. L´escola del Puig ha aconseguit els tres ors d´aquest matí confirmant el gran nivell dels equips finalistes, i aquesta vesprada tractara d´aconseguir tots els títols Autonòmics per a seguir fent història en aquesta modalitat. Les formacions d´Alacant també han aconseguit bons resultats, aconseguint Beniarbeig-El Verger, la plata en categoria infantil i la formació de Sella-Relleu, la plata en categoria juvenil.

Podium Autonòmic dels XXXVI JECV de frontó per parelles;

- Categoria infantil:

1º - El Puig

2º - Beniarbeig-El Verger A

3º - Montserrat A

4º - Almassora A

- Categoria cadet:

1º - El Puig A

2º - El Puig B

3º - Petrer A

4º- Almassora

A - Categoria juvenil:

1º - El Puig

2º – Sella-Relleu

3º - Montserrat

4º – Onda