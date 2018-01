La proposta de Waldo és la que més agrada a la Fundació

La comissió executiva de la Fundació per a la Pilota Valenciana i els representants del grup Pilota_21 s´han reunit en els darrers dies per tal de perfilar els detalls del que serà el nou model de gestió de la pilota professional. La proposta presentada per este col·lectiu, encapçalat per l´exjugador Waldo, Guillermo Sanahuja i Joan Morant, és la que més agrada als patrons de la Fundació per la seua concreció i s´han programat més reunions en les pròximes setmanes per arribar a un acord definitiu. La intenció és poder completar l´estructura de la Fundació durante el mes de febrer per a que, una vegada finalitzen les dues lligues, poder començar amb la nova gestió, malgrat que tot apunta a que 2018 serà un any d´adaptació i d´acoplament.

En un principi, la idea de Pilota_21 és comptar a la gent amb més experiència dins del món de la pilota valenciana i integrar-la per afrontar els nous temps.

Nova plana web

D´altra banda, la Fundació espera posar en marxa demà, coincidint amb l´inici de la Lliga d´escala i corda, una nova plana web.