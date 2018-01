Puchol II i Nacho guanyen la primera

Puchol II i Nacho són els primers líders de la XXVII Lliga d'escala i corda després d'imposar-se per un clar 60-30 a la parella de Soro III i Santi en la primera partida del campionat. El trinquet de Vila-real, acaronant el ple en altra de les seues "nits màgiques" de pilota, va presenciar l'estrena de la Lliga amb una victòria molt treballada per part de l'equip de Vinalesa.

Puchol II i Nacho es van avançar molt prompte en el marcador gràcies a la seua capacitat per minimitzar les errades. Amb la seua efectivitat en els quinzes van aconseguir un avantatge en l'electrònic prou còmode 35-15. La parella de Soro III i Santi no es va rendir i va tractar de retallar distàncies, encara que no van donar sensació de jugar tant còmodes com els seus rivals.

El marcador va arribar al 40-25 favorable al rest de Vinalesa i el mitger de Beniparrell, molt afinat en el seu joc. La partida es complicava molt per al campió del Individual i el mitger de Finestrat, que pels seus moviments semblava patir algun tipus de molèstia al muscle. Malgrat tot, va seguir lluitant cada quinze fins al final.

Finalment, l'equip de Puchol II va saber resoldre amb solvència la partida en el seu tram final. Amb 55-30 al seu favor no van desaprofitar l'opció de sumar els tres punts i deixar a zero la parella de Soro III.

Hui dissabte es juga la segona partida del campionat. Serà a Petrer, a partir de les 18.30 hores de la vesprada. El trio de Benidorm, conformat per Pere Roc II, Jesús i Carlos, s'enfrontarà al de Vila-real, amb Francés, Javi i Bueno.

A més, demà diumenge a Benissa, també a les 18.30 hores, l'equip de Pedreguer, amb Marc, Pere i Tomàs II, s'estrenarà contra el de Murla, amb Genovés II, Félix i Monrabal.