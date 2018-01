Començar és continuar

Semblava un dissabte normal, però de sobte em vaig donar compte que començava la Lliga i amb ella la responsabilitat de defensar el títol. Així que després de menjar el meu plat de pasta amb tonyina em vaig preparar la motxilla amb la il·lusió d´un xiquet menut, perquè a més de començar la Lliga, ho feia estrenant pantalons amb nous patrocinadors.

Vaig arribar a Petrer, un trinquet al que feia anys que no anava a jugar, malgrat que el conec prou ja que en els meus inicis el visitava molt a sovint amb l´escola. Vaig entrar al vestidor y allí estaven Javi i Francés. Em van «jalear» per les meues publicacions a l´Instagram, però de seguida van aparèixer Víctor Bueno i Víctor «Cañones» i vam començar a parlar del que havíem tardat cadascun en arribar al trinquet. Als pocs minuts es va afegir Carlos, que venia escoltant el Valencia CF, com bon aficionat que és. Vam dir-li que posara l´altaveu i axí, mentre ens preparàvem per a la partida, escoltàvem el partit de Mestalla. L´últim en arribar va ser Jesús, al que va costar-li trobar un lloc al vestidor.

Ens arreglàvem les mans mentre «Cañones» ens contava les partides que jugava ell contra Oltra, que també estava rondant per allí. Diu que quan Oltra el guanyava, al acabar la partida, ell l´agafava pel coll i el deia: «Mira que fas dau, eh!». I clar, tots ens rèiem.

Tot i el fred, començarem a escalfar per arrancar la Lliga 2018. Era la primera partida, però ens ajudaria a saber com s´anava a compenetrar el nostre equip. Tots jugàrem bé. Personalment, crec que el meu trio va fer una partida molt seriosa, en la que ens vam animar tot el temps, sense baixar el ritme. Sabiem que si ho fèiem passaria el que ens va passar en l´últim tram, en el que guanyàvem 55 a 30 i ens van fer tres jocs seguits per a passar a un 55-45. En eixe moment ens vam concentrar els tres i, amb confiança, vam poder tancar la partida i emportar-nos els tres punts, que són súper importants.

Vam entrar al vestidor, uns més contents que altres, però aixó només dura cinc minuts. Abans que tot som amics. Així que poc després vam eixir del trinquet desitjant-nos sort en esta Lliga.