La Lliga de raspall comença a Oliva

La XXV Lliga Bankia de raspall - Trofeu Diputació de València començarà aquest dimarts 30 de gener, a partir de les 18:30 hores en el trinquet d´Oliva amb la partida que enfrontarà a l´equip de Barxeta de Moltó, Tonet IV i Lorja contra el representatiu de Genovés format per Sergio, Coeter II i Néstor.

Es tracta d´una confrontació amb un cartell de luxe, ja que s´enfrontaran el vigent campió de la Lliga, Moltó, i un dels rests més en forma de l´actualitat Sergio de Genovés. A més, ho faran en trio, i acompanyats de dos mitgers de renom com són Tonet IV i Coeter II, respectivament, per tant tot fa indicar que a Oliva es podrà presenciar un duel d´autèntic luxe.

L´altre campió de la passada edició, Brisca debutarà el dissabte al trinquet de la Llosa de Ranes, i ho farà acompanyat de Guadi i Miravalles (Ajuntament de la Llosa de Ranes), en un duel que els enfrontarà a Ian, Canari i Ricardet (Ajuntament de Senyera).

Amb anterioritat, divendres al trinquet de Piles tindrà lloc l´estrena dels altres dos equips que participaran en la Lliga de Raspall. Serà un duel que mesurarà a l´equip de Marrahí, Seve i Raúl (Ajuntament de Castelló de la Ribera) front al trio de Montaner, Sanchis i Gabi (Ajuntament d´Almisserat).

La fase regular de la competició contarà de quinze partides, on l´equip guanyador de cada partida sumarà 3 punts sempre que el derrotat no arribe al joc 20, situació que implicaria el repartiment de punts, 2 per als vencedors i 1 per als derrotats.