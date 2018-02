Almussafes i Godella es preparen per al 4 i mig de frontó

La tercera edició del quatre i mig de frontó individual ja està definida i començarà aquest cap de setmana. Enguany, les seus que acolliran aquesta competició seran els frontons d´Almussafes i el de Godella, dues installacions municipals que des de la primera edició són seus del trofeu. En el cas del frontó de la Ribera, les categories que allí competiran seran la primera, de manera íntegra, i dos grups de la segona categoria. Pel que fa a la instal.lació de l´Horta, acollirà un grup de segona, i la tercera categoria al complet. Arranca així una competició prou atractiva per al conjunt de l´afició a les tres parets, ja que combina técnica i inteligència degut sobre tot, al pes de la pilota, uns 65 grams, algo més que la pilota habitual per als valencians, i amb menys bot també, fet que propícia que s´allarguen els quinzes i s´igualen les forces. El sistema de competició serà per lligues curtes, on es classificarà de manera directa el millor classificat de cada grup per a la disputa de la final, cas de la primera categoria. En la segona i tercera, hi haurà ronda de semifinals. Com en les dos anteriors edicions, el frontó d´Almussafes, serà l´escenari de les finals. A més, el recinte està d´enhorabona perquè estrenarà en els pròxims dies un nou marcador electrònic, una nova millora que fa d´aquest frontó una de les referències del món de les tres parets. La primera categoria comptarà amb jugadors de primera fila com Adrián de Museros, Boni de Vilamarxant, Cervera d´Alaquàs, Roberto de Beniparell, etc.