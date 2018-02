Onda espera les finals d'escala i corda

El trinquet municipal d´Onda ha estat escollit per a ser la seu de les finals de la 20ª edició del Campionat Autonòmic d´Escala i Corda, gran premi AON, i que es disputaran el dissabte 10 i diumenge 11 de febrer.L´acte oficial de presentació de les finals tindrà lloc el pròxim dimarts 6 de febrer, en el trinquet d´Onda, a partir de les 20:30 hores.

La final de primera categoria ja coneix als seus protagonistes, que es jugaran el títol la vesprada del dissabte 10. Alianza Galadtrans Foios i el CPV Alfara de la Baronia són els que han aplegat a la última partida del campionat. En el cas de l´equip del club de l´Horta els seus jugadors són Alberto de València, Ximo de Foios, Jordi i Sergi de Meliana, Juan Carlos d´Almenara i Juan Antonio de Quart de les Valls. Els seus rivals de l´Alfara de la Baronia, que defensen el títol aconseguit en l´anterior temporada, mantenen el bloc que tan bons resultats els està donant en les últimes competicions: Jesús, Javi Font, Alex, Raul i Oscar, tots ells naturals d´Alfara, excepte Alex, que es de Vinalesa.

En la divisió de plata Moncada i Massalfassar es jugaran una plaça per a la final, mentre que Castalla i Riba-roja lluiten per l´altra. Per la seua part, la Pobla de Vallbona i Lliria pareix que oferiran un duel comarcal en la final de tercera categoria. Ja en quarta A el Xilxes, que te quasi els dos peus en la final, després de deixar en 15 al Moncada E, s´enfrontaria a un Torrent, club que compta amb dos equips en l´altra semifinal. El club d´Onda, a més de per acollir les finals, pot estar d´enhorabona per la final de quarta B, on un dels seus equips està a només quatre jocs de passar.

El seu rival, en principi, será la Pobla de Vallbona, que va deixar en 10 a l´altre equip semifinalista d´Onda. Per últim, la Valldigna i la Ribera son els equips que es jugaran la final de la nova categoría de veterans.

Les lligues de galotxa i llargues

Les principals competicions de galotxa i llargues ja ho tenen quasi tot preparat per a donar el tret d´eixida i que la pilota no pare. En el cas de l´Autonòmic El Corte Inglés de Galotxa la presentació de la seua 43ª edició tindrà lloc en l´edifici de l´empresa de l´avinguda França de Valencia, el dimecres 14 de febrer, a les 20 hores. El dia anterior, dimarts 13 de febrer, al Museu Arqueologic d´Alacant, es presentaran a les 19:30 hores, la 34ª Lliga de Llargues i la 26ª Lliga de Palma.