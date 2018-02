Trepidant tornada de semifinals en la Copa Generalitat de Frontó

La XIII edició de la Copa Generalitat, que enguany és disputa a frontó, arribà a un dels moments més interessants, la disputa de la tornada de les semifinals.

Anem a poder gaudir de dues partides d´allò més interessants, sobre tot en la categoria Senior, en la que és produïen dos resultats molt ajustats en les partides d´anada. L´eliminatòria entre Parcent i Quart de les Valls acabava en la setmana passada amb el resultat de 37 a 41 per als que a priori eren favorits, condició més que dubtosa a hores d´ara després d´haver-se produït eixe resultat. Àngel i Germán feien una gran partida davant Moro i Àlex. Este cap de setmana es veurà una gran partida que resoldrà qui passa a la final d´aquestos dos equips.

Per l´altra banda del quadre estan els equips de Murla i La Pobla de Vallbona, eliminatoria encara més igualada que l´anterior. El passat cap de setmana, al frontó dels de l´Horta Nord, els locals, equip integrat per Pasqual i Zarzo s´imposaven quasi per la mínima, pel resultat de 39 a 41 a Manel i Giner. Esta eliminatòria es resoldrà este cap de setmana al frontó d´Orba. Doble enfrontament valencià-alacantí el d´aquesta categoria.

En juvenils, hi ha una eliminatòria que pareix un poc més decantada, que és la que disputen Sella i Montserrat, amb un 27 a 41, que a més afronta la tornada en el frontó de la Ribera. L´altra eliminatòria juvenil la disputen dos equips valencians, el de Vinalesa i el de Marquesat. En l´anada disputada a Alfarp, els visitants guanyaven per 33 a 41. Les finals d´aquesta competició, tant la de juvenil com la de senior, és disputaran al frontó d´Almussafes el dia 11 de febrer, en horari matinal.