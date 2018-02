Puchol II i Nacho, més líders i a semifinals

Puchol II i Nacho han agafat velocitat de creuer en esta edició de la Lliga Bankia d'escala i corda. La parella ha derrotat esta vesprada al trio de Francés, Javi i Bueno per 60-45 en una partida disputada esta vesprada al trinquet de Guadassuar.

L'equip de Vinalesa s'ha imposat al trio en un encontre disputat però en el que el rebot de Puchol II i l'eficàcia de Nacho han servit per assegurar els tres punts. El duel semblava obert en el tram final, amb un 50-40 que no deixava res clar. Tanmateix, la parella no ha errat i al final s'ha emportat els punts en joc.

D'esta manera, Puchol II i Nacho són més líders encara a la classificació amb nou punts. Han fet ple de victòries en estes tres primeres jornades de campionat, certificant la seua classificació a les semifinals i consolidant la seua condició com a favorits al títol. Amb estos nou punts, la parella continua al cap de la taula, a sis de distància respecte a la resta de perseguidors, que hauran de jugar este diumenge.