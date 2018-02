Els Circuits femenins arriben a l'última jornada amb tot per decidir

Després de vàries setmanes de competició dels Circuits femenins de raspall arriba una última jornada de la primera fase d´infart, amb quatre partides que decidiran quins equips jugaran les finals de 2018.

Demà dissabte 10 de febrer es jugara la cinquena jornada de la primera fase del Circuit Sub-18 i del Circuit Sub-23 de raspall. A partir de les 17.30 hores començaran a jugar-se les dues partides del Sub-18, on hi haurà quatre equips entregats per guanyar l´última partida d´esta fase.

Fins el moment, només hi ha un equip que està classificat per a disputar la gran final de forma matemàtica: l'equip d'Erika de Alqueria d´Asnar i Júlia de Beniparrell. Ara busquen quedar campiones de la primera fase enfrontant-se a l´equip de Lucia de Beniparrell i Marta de Tavernes Blanques, que son segones i necessiten puntuar per a jugar la gran final. Però, si no puntuen poden quedar fora de la gran final.

Després jugaran Esther de Sueca i Nerea de Moixent davant Natalia de Navarrés i Joana de Laguar. Una partida entre dos equips que vénen de guanyar en l´última jornada disputada dimarts passat i que van demostrar que tenen un gran nivell. L´equip de Natalia de Navarrés, si aconsegueix els tres punts i prèviament ha perdut l'equip de Lucia de Beniparrell, podria jugar la gran final del Sub-18, per la qual cosa ens espera una jornada apassionant en aquesta categoria.

Partides al Sub-23

Tancaran la vesprada altres dues partides de gran nivell del Circuit Sub-23. A partir de les 19.00 hores, jugaran Aida de Moixent i Noelia de Beniparrell contra Victòria de Rafelbunyol i Joana de Tavernes Blanques.

Després ho faran l´equip d´Ana de Beniparrell i Fanni de Beniarbeig i l'equip d´Anabel de Tavernes Blanques i Myriam d´Alqueria d´Asnar, dues partides amb moltes coses importants en joc que poden determinar que jugadores disputen les finals i pròxims trofeus de primer nivell.

Dissabte que ve, el pròxim 17 de febrer es jugaran les finals de promoció d´aquestes competicions que compten amb el suport d´entitats com ara Caixa Popular, Fundació Trinidad Alfonso i també d´administracions públiques com la Diputació de València i la Generalitat Valenciana.