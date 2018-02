Les semifinals de la Lliga passen per Piles

La Lliga de raspall es reprén demà divendres en el trinquet de Piles. El trio de Moltó, Tonet IV i Lorja intentaran consolidar-se en la segona posició de la taula, amb 4 punts després de dues partides, mentre que l'equip de Guadi, Brisca i Miravalles buscaran els seus primers punts de la competició. De fet, una derrota per al trio de Guadi podria suposar la virtual eliminació per a les semifinals del campionat.

La partida, al municipi de la Safor, es celebrarà a partir de les18.30 hores.

Els que ja estan en semifinals són Ian, Canari i Ricardet. El trio lidera la classificació amb 9 punts, és a dir, ha fet ple en les tres primeres jornades de la fase regular. Una vegada aconseguit el bitllet per a la següent ronda, l'equip del campió del Individual busca ara assegurar el primer lloc a la taula.

En l'ultima partida es van imposar per 25-15 al trio de Marrahí, Seve i Raül, que ara es queda amb 3 punts després de tres partides. L'equip de Villanueva de Castellón, per tant, haurà de sumar algun punt més si no vol patir per entrar en les semifinals.