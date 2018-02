Ana i Fanni, les noves reines del raspall

el trinquet d'alcàsser va coronar ahir a les noves reines del raspall. Ana de Beniparrell i Fanni de Beniarbeig guanyaren ahir a Ana i Amparo de València per un clar 25-0. En tercer lloc quedaren Victoria de València i Joana de Tavernes Blanques després d'imposar-se a Aida de Moixent i Noelia de Beniparrell per 25-0. En sub 18, Erika d'Alqueria d'Asnar i Júlia de Beniparrell guanyaren la final a Lucia de Beniparrell i Marta de Tavernes Blanques per 25-10.