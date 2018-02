La Lliga s'ajusta al màxim a una jornada de les semifinals

La Lliga s'apreta al màxim. En la jornada d'ahir, el trio de Pere Roc II, Jesús i Carlos va sumar els tres punts a Vilamarxant després de vèncer a Puchol II i Raúl (Nacho està lesionat) per 60-40. A més, a Dénia, el trio de Francés, Javi i Bueno, va derrotar al de Marc, Pere i Tomás II per 60-25.

Així, amb estos dos resultats, la classificació deixa líder a l'equip de Puchol II, amb 9 punts, i després tres equips empatats a 6 punts, els de Pere Roc II, Marc, i Francés.

Demà dimarts (17.00 hores) es jugarà a Massamagrell la partida que resta per completar esta jornada. Soro III i Santi jugaran contra Genovés II, Félix i Monrabal un duel en el que està prohibit no sumar. Els dos equips tenen 3 punts i han de guanyar per a seguir amb opcions reals de classificació per a les semifinals

Ian i Moltó encapçalen la taula

En la modalitat de raspall, a falta de dues jornades per a arribar al final de la fase regular, els equips de Ian i Moltó encapçalen la classificació amb 6 i 5 punts respecticament. La competició es reprén demà a Oliva (18.30 h.) amb els equips de Marrahí i Guadi.