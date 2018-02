Mercat de Castella es proclama campió faller

Va finalitzar ahir a Pelayo la XXI edició del campionat faller, amb la participació de 52 comissions de la capital valenciana i amb prop de 400 pilotaris. Un any més, la formació de Mercat de Castella es va proclamar campiona després de derrotar a Montortal/Torrefiel per 50 a 15. El torneig ha aconseguit recuperar el joc en diversos carrers de València. Dissabte que ve hi haurà exhibició en la falla de Cuba/Dénia i l'11 de març hi haurà una jornada especial a Sollana amb totes les falles de la localitat. A la partida final d'ahir va assistir la fallera major de València, Rocío Gil. En la foto, falleres majors de València, cort d'honor i protagonistes de la final al trinquet de Pelayo.