Oliva, el futur del bressol del raspall

El municipi d'Oliva, a la comarca de la Safor, està considerat per molts com el bressol del raspall, la modalitat de joc més popular a les comarques al sud del Xúquer. De ahí que el seu club de pilota fundat en 1986, consolida hui per hui, amb la seua escola, el futur del raspall a la zona.

Salvador García és el president de l'entitat des de fa tres anys, encara que fa molts que està vinculat al club. «Som uns 230 usuaris, amb 90 jugadors aficionats locals, 67 xiquets a l'escola i 30 dones», assenyala el dirigent, que afirma que al trinquet hi ha molta activitat.

«D'ací han eixit figures molt grans. El més important és el gran Waldo, que ha sigut el número uno. Pero hem tingut també altres jugadors que han sigut del millor, com Malonda I, els germans Parra, Sanchis... I ara continuen eixint jugadors d'este trinquet, que té condicions molt bones. Cap molta gent i és molt modern», explica el president del club.

De fet, el trinquet d'Oliva va acollir ahir les finals de l'Autonòmic Individual de raspall. Un jugador local, Joanjo Gilbert, va competir en la final de Segona categoria, en la que va caure davant Àlex, de Polinyà.

«Cada any ve més gent a les partides. Hem fet uns campionats d'aficionats i ver gent a participar des de Piles, de Beniarbeig, de tots els voltants... En l'últim vam tindre 90 partcipants en totes les categories i s'ha fet una, per primera volta, per a dones. A este tipus de tornejos hi ha gent que mai ha jugat i ara venen i proven. Jo tinc clar que el que prova acaba repetint sempre», diu García.

Ell és un exemple de la capacitat que ha tingut el club per enganxar o reenganxar els aficionats a la pilota. «Feia 25 anys que no jugava, però fa uns anys van menjar el tema gent jove en el club i molts com jo hem tronat a la pilota, a jugar inclús», raona.

Salvador, a més comenta que el trinquet d'Oliva deuria d'acollir les partides de professionals els cap de setmana i no el dimarts, com fins ara. «El sistema actual és impossible. Si treballes no pots anar a vore la partida de professionals un dimarts per la vesprada. La gent que va és major. Hauria de ser cap de setmana les partides bones i que vagen rodant, que no es centralitze tot», apunta. En quant als clubs, és més optimista. «Els clubs estan tots pujant gràcies a les escoles. Pense que en el futur els clubs van a anar a més». En la d'Oliva hi ha categories des de querubins fins a juvenils. «Sempre arribem a alguna final», remata, orgullós, García.