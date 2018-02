Va de bo en El Corte Inglés de Galotxa

La 43.ª edició del Campionat Autonòmic de Galotxa, gran trofeu El Corte Inglés, començarà demà per als quasi 40 clubs participants.

La competició de les onze categories de carrer i trinquet donarà el tret d´eixida per a la nova temporada del torneig. En el cas de la categoria absoluta huit seran els equips que lluiten per aconseguir la copa de campions. En el cas de Quart de les Valls, jugarà per a sumar la que seria la seua quarta copa, i tercera consecutiva. Albuixech, Beniparrell, Faura, Marquesat, Massalfassar, Meliana i Montserrat seran les formacions que intentaran destronar a l´equip de Quart.

La primera jornada ens deixa ja partides molt interessants, com l´enfrontament entre Ovocity Marquesat i Lanzadera Montserrat, dos equips de qualitat que els últims anys estan sempre lluitant per la fase final. L´Electrofassar Massalfassar rebrà en casa al Caixa Popular Meliana, a l´igual que Faura, que jugarà davant el seu públic contra l´Ajuntament de Beniparrell, altra partida amb dos equips punters. Per últim, el Kiwa Quart tornarà a jugar al carrer València de Quart de les Valls, iniciant la defensa del titòl, davant l´Albuixech.

En la divisió de plata participaran deu equips més, a l´igual que en tercera, mentre que en quarta seran setze més. La competició femenina comptarà en la present edició amb set equips provinents de quatre clubs: Borbotó, la Pobla de Vallbona, Godelleta i Llíria.

Ja en la competició de trinquet més de cinquanta equips jugaran repartits en cinc categories. En la primera categoria Alfara de la Baronia, vigent campió, jugarà la jornada inicial de demà com a visitant davant l´Odóntica Riba-roja A. L´Eléctrica Vinalesa, equip debutant en la categoria, jugarà en casa davant tot un clàssic com es el Torrent A. Per la seua part, el Torrent B, rebrà al trinquet torrentí al Llíria A. Completarà la jornada el Caixa Popular Pobla Vallbona A, que jugarà al seu trinquet davant el Paddock Riba-roja B.

Benifaió, seu dels JECV

Demà, dissabte 24 de febrer, es juguen les finals provincials de València dels XXXVI JECV de Galotxa al carrer artificial de Benifaió. A partir de les 9 hores jugaran els equips que s´han classificat per a lluitar pels títols en aquesta competició, en total seran dotze escoles: Vinalesa, Moixent, Meliana, Algímia, la Pobla de Vallbona, Albalat dels Sorells, Massamagrell, Montserrat, Riba-roja, Albuixech, Beniparrell i Marquesat.

Vint equips que jugaran les finals benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil. Entre totes les escoles cal destacar a Monserrat, amb tres finalistes.