Montserrat i Faura, líders de El Corte Inglés

Una vegada jugada la jornada inaugural del Campionat Autonòmic de Galotxa, gran premi El Corte Inglés, tenim a aquests dos equips al capdavant de la classificació de la máxima categoría.

En el cas del club de Faura, el seu primer equip va aconseguir una important victoria davant l'Ajuntament de Beniparrell. Els del Camp de Morvedre, que formaren amb el seu equip titular Julian, Llopis, Sergio i Miguel Angel, varen aprofitar l'absència del bot titular dels seus rivals, Julian. El resultat final de 70 a 20, que donava com a guanyador al Faura, no va donar opcions als visitants.

El Lanzadera Montserrat va començar la temporada amb bones sensacions, i aconseguia idèntic resultat, pero jugant com a visitant al carrer Conrado Casanova d'Alfarp davant l'Ovocity Marquesat. Amb aquest resultat, Oscar, Javi, Carlos i Rafa demostren que son un equip a tindre en compte en la present edició d'El Corte Inglés. Els actuals campions, Kiwa Quart, es feien amb una ajustada victoria davant l'Albuixech. Sorprenent resultat, 70 a 60, el que tancava la partida jugada el dissabte al carrer de la població de les Valls, on habitualment l'equip local no sol perdre ni una partida, ni punts, al llarg del campionat.

Per últim, l'Electrofassar Massalfassar també guanyava quasi per la mínima al Caixa Popular Meliana, donant peu el 70 a 50 final al repartiment de punts entre els implicats.

Classificació 1ª jornada:

1.CPV Faura A - 3 punts

2.Lanzadera Montserrat A - 3 punts

3.Electrofassar Massalfassar A - 2 punts

4.Kiwa Quart A - 2 punts

5.CPV Albuixech A - 1 punt

6.Caixa Popular Meliana - 1 punt

7.Ajuntament Beniparrell A - 0 punts

8.Ovocity Marquesat A - 0 punts