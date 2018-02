De Polop al món

El joc de pilota a Llargues està considerat com el més antic dels que es conserven, directament relacionat amb la Feninde o la Urània gregues, que en això hi ha disparitat d´opinions segons estudiosos, però sens dubte el que s´estenia per places i carrers de l´Edat Mitjana, el cantat per poetes i escriptors de distints territoris europeus fins a l´extrem de ser conegut com el rei dels jocs i el joc dels reis.

Un joc que va tindre especial presència en territori valencià on s´ha conservat amb relativa força fins als nostres dies, com es va conservar en diversos territoris europeus com la Picardia, Flandes, Frísia, Piemont o Ligúria. Hui es recupera amb bones perspectives en l'àmbit territorial basc. Des de València es va impulsar d´una manera decidida i entusiasta la internacionalització.

Des d´aquell ja llunyà torneig Cinc Nacions de 1993 el Joc a Llargues aconseguix la categoria de joc internacional, sent una de les modalitats més resplendents de les que organitza la CIJB. Hi ha tornejos europeus, sud-americans, mundials i fins i tot Copa d´Europa de Clubs Campions. Bona part de culpa de tot això la tenen una parella de mestres d´escola, els germans Cortell, que han sigut ànima, cor i vida de la recuperació d´esta especialitat. Jesús Cortell, secretari de la Lliga de Llargues d´Alacant durant més d´un quart de segle rebia la passada setmana, en l´acte de presentació de la Lliga que ha començat este cap de setmana, un merescut homenatge dels clubs. Poques vegades s´ha fet un reconeixement tan just.

Tot va començar quan un germà seu, Paco Cortell, mestre a Polop, va posar com a condició per a ser majoral de les festes del poble, en 1979, l´organització d´un torneig de Llargues. Obtingut el permís, va congregar a l´equip local i al de la Nucia, l´Alfàs i Benimantell. L´any següent, donat l´èxit, l´alcalde de la Nucia, Camilo Cano, va convocar un altre torneig amb la Nucia, Altea, La Vila, Benimantell, Callosa d´ Ensarrià, Finestrat, Benidorm, Polop, Beniardá, l´Alfàs i Bolulla. Un any després es va celebrar el torneig «Dos Marines» a Altea, que va tindre repetició en La Vila.

Una gestora crea la federació

Tot estava a punt per a una lliga oficial donat l´imparable desig de fer una cosa gran. I així es va fer amb l´ajuda del diputat d'esports de la Diputació d'Alacant, Miguel Valor. Des del seu departament es va formar una gestora de pilota valenciana que va treballar en unió amb les gents de València i Castelló, per a crear la Federació de Pilota Valenciana.

Va ser l'any 1983 el que ha fet història gran en este esport. Es va posar en marxa la I Lliga Provincial de Llargues en la que participaren els pobles d´Altea, l´Alfàs, Benidorm, Finestrat, La Vila, Murla, Sanet i Negrals, Aigües de Bussot, Beniardá, Campello, Cantón d'Abanilla (Múrcia), Monòver, Mutxamel, Petrer, Sant Joan, Tibi, Sella, Alcalalí, Bolulla, Calp, la Nucia, Polop i Agost.

La clausura es va celebrar a Altea, poble del primer campió. Aquell fou un acte mai vist, amb la desfilada de tots els equips del torneig, acompanyats de les seues autoritats locals i de cada una de les bandes de música de les distintes poblacions. Cap esport haguera sigut capaç de vertebrar l'ànima dels pobles com va fer el Joc de Pilota.

Allò va portar anys després les primeres trobades internacionals; l'aparició de figures per a la història com els traures de Tonico, Malia, Martínez, Jan, Alvaro de Tibi o l'eclosió del jove Jose Luis Calvo de Benidorm i restes de la talla de Tato, Santi de Finestrat, Rodrigo de Benidorm, Pablo de Sella, i tants i tants altres que han recorregut Europa i Amèrica com a dignes successors del Xiquet de Llanera, Pavia de Villalonga, Patilla d'Alaquàs, El Ripo, Carrabiner de Calp, Mariano de S. Vicent... De aquell torneig de Polop a les emblemàtiques places de València o Brussel·les, de Pamplona o Paranà... La grandesa del Joc a Llargues.