Soro III i Pere Roc II; "enemics íntims"

Soro III i Pere Roc II. Pere Roc II i Soro III. Dos de les grans figures actuals de l'escala i corda es tornen a vore, cara a cara, el pròxim dissabte al trinquet de Pedreguer. Serà per decidir el guanyador de la primera semifinal de la XXVII Lliga Bankia d'Escala i Corda. Altra gran cita en la que els dos pilotaris, en un gran estat de forma, es troben en el camí cap a un dels grans títols. De fer, serà la tercera vegada que Francesc Soro Juan (Massamagrell, 33 anys) i Rodrigo Sebastià Alonso (Benidorm, 24 anys) es creuen en l'últim any en partides decisives per a campionats importants.

Fa només uns mesos, en octubre, els dos jugadors van protagonitzar la gran final de l'Individual al trinquet de Pelayo. Llavors, l'experiència i la pegada de Soro III van arrassar al rest de Benidorm, víctima dels nervis del debutant en una finalíssima. El de Massamagrell no va perdonar i es va alçar amb el seu cinqué títol en el mà a mà amb un marcador rotund: 60-35.

Va ser la resposta de Soro III al que havia passat uns meses enrere. En maig, al mateix escenari, Pere Roc II, llavors acompanyat per Félix i Monrabal, va guanyar la seua primera Lliga professional al derrotar en la tercera partida de la final del torneig a la parella formada per Soro III i Javi. El de la Marina, que va cuallar una última partida quasi perfecta, va aconseguir liderar el seu trio cap a la victòria, que finalment va obtindre amb un resultat de 60-35 en este encontre de desempat.

Són només els dos últims, els enfrontaments més recents i importants de dos jugadors amb trajectòries esportives oposades. D'una banda, Soro III és l'actual número un i es manté com a rival a batre des de l'última década. El seu saber estar dins de la canxa el converteix en una de les figures més importants del panorama actual. Sempre és favorit. D'altra, Pere Roc II porta un parell de temporades guanyant-se a pols estar entre els tres millors jugadors professionals. Tant és així que, enguany, es va barallar l'opció de que jugara en parella la Lliga professional com a premi al seu rendiment durant els darrers mesos. Quan va protagonitzar l'elimnació de Puchol II, altra de les figures indiscutibles, en els quarts de final de l'Individual, Rodrigo va deixar de ser un jugador de futur per consolidar-se en una realitat.

Encara que els dos s'han llevat moltes victories entre ells, Soro III i Pere Roc II gaudeixen d'una molt bona relació fora dels trinquets. Ja abans de la final del mà a mà, els dos jugadors es van intercanviar una bateria de lloances que, a nivell privat, es manté. Es coneixen i es respecten. Es valoren.

El dissabte, a Pedreguer (18.30 hores), la pilota manarà i haurà de decidir quin dels dos passa a la gran final de la Lliga. Amb el de Massamagrell jugarà Santi de Finestrat, un dels bons amics de Pere Roc II, amb qui comparteix viatges i confidències. Amb ell, precissament, va guanyar el últim Savipecho. En canvi, a l'altra de la banda de la corda, al costat de Pere Roc II, estaran Jesús i Carlos. Casualment, el mitger de Silla va ser el company de Soro III en la Lliga que el de Massamagrell va vèncer en 2013.

Esta temporada, els dos han patit per a passar de ronda després d'una fase regular molt ajustada. I és que els dos jugadors no van poder respirar fins a l'última jornada. En el cas de Soro III, fins a l'últim quinze. La seua victòria davant Francés, Javi i Bueno per 60-55, ha permés a l'escaleter de l'Horta i a Santi passar de ronda com a segons de la lligueta. Tercer ha estat l'equip de Pere Roc II, que també hagué de guanyar a Marc, Pere i Tomás II per assegurar-se la classificació per a les semifinals. Ara ja només depén d'ells jugar la final.

Vides creuades. Companys exemplars. "Enemics" íntims.