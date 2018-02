El trio de Guadi passa a semifinals

La jornada definitiva de la fase regular de la Lliga Bankia de raspall – Trofeu Diputació de València va arrancar ahir en el trinquet de Xeraco i ho va fer amb una partida espectacular. L'equip de la Llosa de Ranes de Guadi, Brisca i Miravalles es va imposar al d'Almiserà de Montaner, Sanchis i Gabi per 25-15. Este resultat atorga la classificació als de la Llosa de Ranes i elimina al conjunt d'Almiserà.

En la primera meitat de la partida Montaner i els seus companys van eixir en tromba. La treta del pilotari d'Almiserà doblegava les mans dels contraris i també les rematades de Sanchis, que a més anaven amb el verí propi dels esquerrans. Enfront, Guadi, Brisca i Miravalles restaven amb eficàcia però no tenien oportunitat d'atacar. I el marcador s'ha posat en 5-15 per als d'Almiserà.

I va arribar la reacció roja, en primera instància liderada per Guadi, que a més d'espentar va saber evitar el principal perill dels blaus, Sanchis. Això va permetre que Brisca i Miravalles entraren en partida, que no es dedicaren solament a restar. I amb l'augment de les prestacions en atac els de la Llosa de Ranes van igualar a 15.

Amb les taules en el marcador es va jugar el joc clau. I és que Montaner i els seus companys van disposar de val en tres ocasions. Fer el joc haguera suposat sumar 1 punt i continuar vius. I tal vegada la victòria i per tant la classificació. Mai es sabrà. El cas és que el joc va ser per a Guadi, Brisca i Miravalles, també el següent, el de la passada a semifinals.

La plaça que queda lliure es decidirà el diumenge en el trinquet de Dénia. L'equip de Genovés de Sergio, Coeter II i Néstor serà semifinalista si fa 1 punt. Per tant, la formació de Villanueva de Castellón de Marrahí, Seve i Raúl està obligada a guanyar i deixar als contraris per davall de 20.

Abans, demà concretament, la competició visitarà el trinquet de Guadassuar on hi haurà duel en el cim. S'enfronten els equips de Barxeta (Moltó, Tonet IV i Lorja) i Senyera (Ian, Canari i Ricardet) per a decidir qui acabarà en primera posició i qui serà segon.