Finals del quatre i mig a Almussafes

Esta nit, a partir de les 20 hores. el consistori d´Almussafes acollirà la presentació de les finals de la III edició del Campionat Autonòmic de Frontó al quatre i mig-Trofeu Diputació de València 2018.

El frontó municipal d´aquesta localitat serà l´escenari on este diumenge es disputaran les finals. El consistori de la localitat de la Ribera Baixa mostra així una vegada més el seu incondicional recolzament a la pilota, sobre tot a la modalitat de les tres parets. Acollia el passat mes de febrer la final de la Copa Generalitat, que enguany és disputava a la modalitat de frontó, ocasió que s´aprofitava a més per presentar en societat les millores del recinte, com són el marcador electrònic i la megafonia, que encara enlluernen un poc més el frontó si cap.

El plat fort de les finals s´anuncia cap a les 12.30 hores, amb la final de la máxima categoria, final inèdita, s´enfrontaran Adrián de Museros, tot un veterà en plena forma, i Dani del club de pilota d´Almussafes, un jugador jove, encara que amb experiència en les màximes categories, i no habitual en les finals, llevat l´any que sigué subcampió de 1ª amb Luis de la Vega en el campionat per parelles.

La partida es preveu incerta, tot i que l´experiència d´Adrián pareix que puga decantar lleugerament la final cap al seu costat, però, com diguem, Dani és troba en un bon moment i té una poderosa pegada d´esquerra que pot ser determinant.

Com a prèvia a la gran final, a les 11.30 hores, arrancarà la final de la segona categoria, que enfrontarà a altre jugador d´Almussafes, Luis de la Vega, contra Peluco, jugador de València que porta un parell d´anys disfrutant amb el frontó i que s´ha agafat de la millor manera a una disciplina que no era la seua.

Obrirà la matinal de finals la partida de la tercera categoria, a la que arriben Pedro Marco, d´Albacete, i s´enfrontarà, també, a un jugador del club d´Almussafes, Alfredo Carreto. Molt bon campionat per al club d´Almussafes que ha aconseguit posar a un jugador en cada una de les finals. És preveu una jornada festiva per a la modalitat de les tres parets.

L´ Autonòmic per Parelles

En el pròxim Autonòmic de Frontó per Parelles, trofeu Diputació de València seran al voltant de 50 equips els que participaran en esta nova edició. Com a novetat principal apareix la creació d´un grup de competició, enmarcat en la segona categoria, que estarà format íntegrament per clubs de l´interior d´Alacant. Al mateix temps, però en la tercera categoria, és formarà un grup amb clubs de la provincia de Castelló. En la màxima categoria comptarem amb sis equips.