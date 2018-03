Vilamarxant escalfa motors

Amb Nacho i Bueno com a representants dels seus respectius equips, la segona semifinal de la Lliga Bankia d'escala i corda s'ha presentat este dimarts en la Casa de la Cultura de Vilamarxant. L'acte ha estat presidit per l'alcalde del municipi, Jesús Montesinos, i també han participat en ell el regidor d'Esports de Vilamarxant, Manolo Bernad, i el trinqueter José Martí 'Peluco'.

Els dos pilotaris han manifestat la seua satisfacció per jugar-se la passada a la final a Vilamarxant. Per les característiques del trinquet, però sobretot "perquè en ell ens sentim com a casa", comentava Bueno. "És un trinquet on sempre hi ha un ambient molt agradable i en el qual cuiden molt a la gent jove", afegia Nacho.

José Martí 'Peluco' ha manifestat que la càtedra atorgarà la condició de favorits a Puchol II i Nacho, "per la magnífica trajectòria que han tingut en la competició", deia. Però ni molt menys creu que l'eliminatòria estiga decidida. "Al contrari. La gent que és habitual d'este trinquet sap que el trio pot fer molt bona partida ací. Per tant, tot i el favoritisme de Puchol II i Nacho, estic convençut que serà una semifinal igualada", apuntava.

Pel que fa a la manera d'orientar la partida, Nacho ha explicat que la prioritat serà evitar a Javi. "Sabent que és la principal opció dels rivals per a fer quinzes, el més convenient per a nosaltres és aconseguir que no entre en partida", explicava.

Per la seua banda, Bueno creu que els afavorirà que la partida es faça llarga. "Estan molt bé preparats físicament, però podrien acusar el desgast". A més, el punter ha assenyalat que caldrà estar molt encertats per a trobar "els forats i els punts menys forts de la parella. Hem de fer que Puchol II jugue per davant i que Nacho no carregue còmode", comentava.

Per al primer edil de Vilamarxant, Jesús Montesinos, "és un orgull albergar una de les semifinals de la Lliga. Acollir esta partida demostra el treball i l'esforç que estan fent els responsables del trinquet. Sabem que és un repte per a ells i, per a l'Ajuntament, un al·licient per a continuar treballant per la pilota", assenyalava".

La semifinal tindrà lloc el pròxim diumenge a les 11.30 hores. Amb faixa roja formarà l'equip de Vinalesa de Puchol II i Nacho mentre que de blau vestiran els representants de Vila-real, Francés, Javi i Bueno. Pere Roc II, Jesús i Carlos (Benidorm) esperen als vencedors en la gran final del 18 de març a Pelayo.