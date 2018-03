Un multitudinari 'Va de Dona' celebra a Pelayo la gran festa de la pilota

Grans i xicotets. Xiques, xics, pares, mares, iaios i iaies. Bons aficionats i també nouvinguts a l´esport autòcton que preguntaven sense complexos per l´entrada al trinquet Pelayo. La pilota valenciana va celebrar la seua gran festa amb un «Va de Dona» que va superar totes les expectatives. Una jornada festiva i reivindicativa respecte al paper de les dones en la pilota que va començar a les 17.00 hores de la vesprada i va acabar ben entrada la nit. Sense pausa.

Al carrer Pelayo, tancat al trànsit, es va instal·lar, per primera vegada, una fira de la pilota on hi va haver espai per a tot tipus d´activitats. Des dels artesans fabricants de pilotes de vaqueta o de xapes protectores, a institucions que promocionen la pilota, com el Museu de la Pilota o la Càtedra de la Universitat, fins a publicacions i mitjans de comunicació centrats en la vaqueta i empreses patrocinadores. Tot això, al costat d´un escenari sobre el que el grup Bajoqueta Rock va amenitzar part d´esta vesprada de pilota, a la que es va sumar una part dels curiosos que passejaven pel centre de la ciutat amb ganes de ambient faller.

Mentre això passava fora, dins del trinquet l´escala estava plena des de primera hora de la vesprada, quan va començar el seguit de partides femenines que ahir va envair Pelayo. Primer les jugadores nascudes a la ciutat de València, després les de les escoles de pilota i finalment les veteranes (en molt bona forma), van capitalitzar el joc a la catedral de la pilota, amb l´escala i el palquet d´autoritats (Generalitat, Corts, Diputació i Ajuntament) de gom a gom. El públic, de totes les edats, no es va cansar d´aplaudir.

Treta d´honor «mundial»

Al voltant de les 19.00 hores, la còmica valenciana Patricia Espejo va obrir amb un monòleg sobre l´esport femení l´acte central, que va començar amb un reconeixement a les dones pioneres i referents en la pilota valenciana, entre elles Ana Belén Giner, presidenta de la Federació de Pilota fins la pròxima setmana.

La vesprada va continuar amb la presentació oficial de la Lliga Bankia d´Elit de Raspall Femení, amb un cartell de luxe. Per començar a escalfar motors, una representant de cada equip va fer una treta que va ser mesurada per la tecnologia de l´equip «Pilota 3.0.». La jornada es va arredonir amb dos mítics jugadors como Waldo i Moro, compartint joc amb les xiques. La «reballà» de la partida la van fer tres jugadores del Levante UD Femení i la treta d´honor va correr a càrrec de l´atleta valenciana i medallista mundial Concha Montaner. Una festa que tornar a demostrar que la pilota «Va de Dona».