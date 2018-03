Moltó defensarà el títol a Bellreguard en la final de raspall

En la modalitat de raspall, Moltó Tonet IV i Lorja es van classificar ahir per a la final de la XXV Lliga Bankia després de guanyar a Sergio, Coeter II i Néstor (25-15) al trinquet de Xeraco.

Així, el de Barxeta, que arribava a l´inici del campionat amb alguns dubtes després de encadenar moltes setmanes sense sumar victòries, defensarà la seua condició de campió de Lliga el pròxim 25 de marça a Bellreguard, on es disputarà la gran final.

Tanmateix, no ha estat fàcil per a l´equip de Moltó. I és que Sergio, des del rest, va començar ahir a sumar, posant el marcador en 0-10. Els de Barxeta, però, van protagonitzar una espectacular remuntada. La potència de Moltó, la pegada de Tonet IV i l´encert de Lorja per rematar quinzes determinants van capgirar la partida.

El trio coneixerà el seu rival el 17 de març, quan Ian, Canari i Ricardet s´enfrontaran a Guadi, Brisca i Miravalles a la Llosa de Ranes.