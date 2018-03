Una final de traca

"Allea jacta est". Tot està preparat per a que el pròxim diumenge 18 de març (11.30 hores) es dispute la gran final de la XXVII Lliga Bankia d'escala i corda al trinquet Pelayo de València.

L'Edifici Mesquita de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha acollit este matí la presentació de la final i la tria de les pilotes, a càrrec dels sis protagonistes que lluitaran pel títol. D'una banda, el trio de l'Ajuntament de Benidorm, amb Pere Roc II, Jesús i Carlos. D'altra, el de l'Ajuntament de Vila-real, amb Francés, Javi i Bueno.

L'acte ha estat presidit pel director general de l'Esport de la Generalitat Valenciana, Josep Miquel Moya, acompanyat pel Director Corporatiu Territorial de Bankia a València i Castelló, Jaime Casas, i pel president de la Fundació per la Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuan.

El trio de Pere Roc II, vigent campió, part com a favorit davant el de Francés. De fet, per al jove de Petrer i per a Bueno és la primera gran final de la Lliga. A més, tant Javi com Jesús han defensat que esta final no decidirà qui és el número u dels mitgers, ja que això es gunaya en el dia a dia i al llarg de tota la temporada. Això sí, tots han coincidit en que els dos equips han arribat a la final per mèrits propis, eliminant a les parelles de Soro III i Puchol II en les semifinals, cosa que demostra l'alt nivell de tots els equips.