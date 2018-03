Bankia recolça el raspall femení

El trinquet de Pelayo va ser el lloc escolit per a presentar la Lliga Bankia d´Elit de Raspall Femení. Aquesta competició, que comptarà amb els millors sis equips, les formacions de Beniparrell, l´Alqueria d´Asnar, Tavernes Blanques, Bicorp i les dos de Borbotó, comptarà amb 36 partides, les quals donaran l´oportunitat als espectadors de gaudir d´aquesta modalitat de pilota valenciana en la seua vessant femenina.

La catedral de la pilota, el trinquet de Pelayo, va acollir la jornada ´Va de Dona´, que per segon any consecutiu organitzava la Federació de Pilota Valenciana, amb un complet programa d´activitats, entre les quals va ser protagonista la presentació del campionat, i que va servir per a recalcar la importància de la dona i la seua evolució al llarg dels anys dins de l´esport autòcton. No van voler perdre´s la cita importants polítics, federatius i responsables de Bankia, com Lorena Conesa, directora de Bankia en la zona de Xàtiva, qui va estar present en l´acte de presentació de la Lliga. Declarant que: «Estem encantats de recolzar aquest moviment de la pilota femenina, que és imparable. És una gran satisfacció afegir aquests dos campionats femenins al nostre patrocini, al suport de la nostra entitat a aquest esport. Des de Bankia continuarem treballant per la pilota valenciana».

Primera jornada molt renyida

La competició, que preten assolir el lloc de major importancia dins el món femení, va començar aquest cap de setmana a la localitat de Borbotó. Aquesta va ser la seu de la jornada inaugural de la fase regular de la Lliga Bankia d´Elit de Raspall Femení. Es van disputar tres partides de gran nivell. La jornada inaugural va començar amb un duel de màxim nivell que va enfrontar als grans dominadors de les últimes temporades, Bicorp i Beniparrell.

La partida va ser de gran nivell, presenciant-se quinzes de molta lluita entre dos equips molt sòlids, amb grans jugadores com Mar i Victoria, o les germanes Ana i Noelia. Després de la igualada a 35, la parella de Bicorp va aconseguir la victòria i els seus primers punts.

L´Alqueria d´Asnar va aconseguir una victòria per quatre jocs d´avantatge que el situen com a primeres en la taula. Erika segueix demostrant que en poc temps es va a convertir en una de les millors jugadores de la modalitat, i junt a Myriam, superaren al Tavernes Blanques, integrat per les germanes Marta i Joana.

Derbi a Borbotó

El derbi entre els dos equips de Borbotó el va guanyar el primer equip de la pedania, que formava amb Anabel i Amparo, encara que van patir per a doblegar al Borbotó B, que comptava amb Aida i Irene, que substituia a la lesionada Ana Sanchis.