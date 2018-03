La Fundació garanteix un nou Trofeu mixt masymas

Supermercats masymas i la Fundació per la Pilota Valenciana han signat este dimarts un conveni de col·laboració mitjançant el qual, la cadena de supermercats valenciana manté i reforça el seu suport a l'esport autòcton. L´acte ha tingut lloc en la seu central de l´empresa a Pedreguer.

Amb la cooperació entre les dues entitats es garanteix la continuïtat d'una de les cites de més prestigi de la temporada, el Trofeu Mixt masymas, que reuneix als millors pilotaris de les modalitats d'escala i corda i raspall. Un altre valor afegit d'este esdeveniment és el fet de congregar en un mateix escenari de joc a les aficions d'ambdues disciplines.

A més, la col·laboració té un rerefons solidari, amb iniciatives com la sessió que tindrà lloc el pròxim dissabte en el trinquet Pelayo, amb la qual s´ajudarà econòmicament a la Casa Caridad de Valencia. Com l´ocasió ho requereix, s´ha confeccionat un cartell de primer nivell amb Puchol II i Héctor contra Genovés II, Pere i Tomàs II.

El conveni ha estat signat pel director general de Supermercats masymas, José Juan Fornés, i pel president de la Fundació per la Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuan.

Segons ha manifestat José Juan Fornés, la implicació de Supermercats masymas va més enllà de les actuacions que busquen un rendiment publicitari: "Fa temps vam decidir donar suport a l'esport valencià per excel·lència i hui reafirmem este compromís. La pilota forma part de la cultura dels valencians i l'hem de defendre. A més és un esport espectacular, heretat dels nostres avantpassats, que hem de traslladar a les noves generacions. També els seus valors, com la competitivitat, l'esforç, el sacrifici i el treball de l'equip, que identifiquen a la pilota i formen part de l'ADN de masymas", ha assenyalat.

Sanjuan ha agraït que entitats valencianes com masymas "tinguen esta sensibilitat per donar suport a un esport que és una senya d'identitat del nostre poble. La Fundació necessita estes ajudes per a complir el seu objectiu de fer més gran la pilota", explicava.

En l´acte també han participat dos dels pilotaris que jugaran el dissabte a Pelayo, Pere i Héctor. Per al primer, com que és de Pedreguer, localitat de la qual és natural la família Fornés, el vincle amb Supermercats masymas és molt especial. "Personalment és un orgull jugar en nom de masymas perquè sempre m'han donat el seu suport, des dels meus inicis com a pilotari. Ens fa falta gent que vol tant tot allò que és valencià", comentava.

Héctor s´ha manifestat des d´un punt de vista més corporatiu. "Amb els temps que corren, la crisi que hem passat i les dificultats que hi ha en la pilota, els jugadors estem molt agraïts per la implicació d'empreses com masymas, perquè el seu és un suport que no busca tant el retorn sinó ajudar", assenyalava.