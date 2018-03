Otos, Oliva i Bicorp, líders de plata en l'Autonòmic

Mentre que l´Otos B i l´Oliva B son els primers classificats de la divisió de plata masculina del Campionat Autonòmic de Raspall, gran premi Diputació de Valencia, l´Ecomuseo Bicorp F ho es en la segona femenina.

En la segona categoria masculina de l´Autonòmic de Raspall ja s´han disputat dues jornades de competició. En el cas del grup 1 es l´Otos B qui ocupa el primer lloc, amb cinc punts, després d´haver guanyar les dues partides jugades. Per darrere figuren empatats en la segona plaça Quatretonda A, Canals i Muro d´Alcoi. En l´altre grup hi ha cinc equips empatats amb tres punts als seus casellers, l´Oliva A, Sumacàrcer, Gavarda A, Xabia i La Vall A. En la següent categoría, tercera, son el Gavarda B i La Vall B qui manen en solitari en els seus respectius grups. Ja en quarta A ho fan Bicorp C i Lanzadera Montserrat A, mentre que en quarta B son Xeraco D i L´Horteta Rafelbunyol qui ocupen en solitari la primera plaça de cada grup.

Respecte a les categories femenines el Bicorp F es qui mana en la divisió de plata, amb huit punts aconseguits en les tres partides jugades fins el moment. Per darrere apareix el Carraixet Tavernes Blanques B, només amb dos punts menys. L´Ajuntament de Beniparrell B, el Beniarbeig-Verger i el Meliana apareixen un poc més endarrerits en la taula. Ja en tercera categoria es el tercer equip del club de Beniparrell qui ocupa el primer lloc, gràcies a haver sumat sis punts, un més que l´Oliva B. En el grup de quarta A, la part alta de la taula està molt apretada, ja que el Meliana C i el Borbotó D empaten amb huit punts al capdavant de la classificació, tan sols un més que l´Ajuntament de Beniparrell E i el Meliana D. Per últim, en la quarta B, la igualtat es la nota dominant, ja que en el grup primer el liderat està compartit per Sella, Moixent i Campello. En el segon grup Rafelbunyol B només marxa un punt per davant de l´Ajuntament de Beniparrell G, mentre que al grup tercer la primera posició es per al Quatretonda B, el Bicorp G, la Valldigna C i Montserrat D.