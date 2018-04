Alcàsser espera la gran trobada de pilota de la Mancomunitat

La Federació de Pilota Valenciana, la Mancomunitat de l´Horta Sud i l´Ajuntament d'Alcàsser han organitzat una gran jornada de pilota hui divendres a Alcàsser. En ella es podrà gaudir de partides d´exhibició de cinc de les modalitats de l´esport autòcton: raspall, escala i corda, llargues, frontó valencià i galotxa.

Les partides es disputaran al trinquet, en el carrer del Trinquet, carrer Sant Jaume i en els frontons del poliesportiu. Participaran en esta trobada jugadors de: Torrent, Alcàsser, Quart de Poblet, Picanya, Manises, Silla, Beniparrell, Alaquàs, Aldaia, Paiporta, Benetússer, Albal... Més de 130 pilotaris, xics i xiques, que gaudiran d´esta jornada de promoció i convivència esportiva i que rebran un obsequi.

La trobada començarà esta vesprada, a les 16.00 h. i s´allargarà fins a més de les 21.00 h. Durant la jornada es jugaran partides en els set espais de jocs que hi ha en la localitat d´Alcàsser i altres es crearan per a l´ocasió. Així, al poliesportiu es jugarà a frontó valencià, el trinquet serà la seu de les partides de galotxa, raspall i escala i corda, mentre que al carrer Sant Jaume d´Alcàsser es crearan tres espais de joc per a jugar a raspall. A més, al carrer del Trinquet es jugara a llargues.

La comarca de l´Horta Sud té en estos moments grans pilotaris com ara els germans Santi i Jesús de Silla (recent campió de la Lliga) en escala i corda, Nacho de Beniparrell (vigent campió del món de pilota a mà a Colòmbia), Ana Puertes i Noelia Puertes de Beniparrell, dos de les millors jugadores de raspall. També destaquen jugadors com Cervera d´Alaquàs en les modalitats de les tres parets després d´haver deixat l´activitat professional, o els equips de Torrent i Manises en els campionats autonòmics d´escala i corda. D´altra banda, Beniparrell és un dels grans protagonistes en raspall femení i galotxa.