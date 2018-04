Les partides suspeses sorprenen en El Corte Inglés

Les pluges del mes passat van marcar la classificació en la categoria absoluta del Campionat Autonòmic de Galotxa, gran trofeu El Corte Inglés. De les tres partides que hi havia pendents de jugar-se, es van poder jugar dues els dies passats, mentre que l´enfrontament entre l´Electrofassar Massalfassar i l´Ajuntament de Beniparrell es va tornar a suspendre per l´alerta taronja pels forts vents del dissabte.

La partida entre Kiwa Quart i Lanzadera Montserrat va tindre com a guanyadora la formació de les Valls, que amb els tres punts aconseguits es situa en primera posició de la classificació, sumant ja nou punts al seu caseller, per huit del Montserrat.

Faura, altra de les formacions punteres, va caure davant l´Albuixech en la partida pendent. Els de l´Horta Nord pugen a la tercera posició, empatats precissament amb Faura a set punts.

La cinquena jornada tindrà lloc entre demà, dissabte i el diumenge, també amb permís de la meteorologia. Com a partida més atractiva es pot nomenar el derbi del Camp de Morvedre, ja que el carrer de Faura serà l´escenari on els jugadors locals rebran als seus veïns de Quart de les Valls. L´Ovocity Marquesat jugarà al carrer «Conrado Casanova» d´Alfarp davant l´Electrofassar Massalfassar, en una partida entre dues formacions de la part mitja-baixa de la taula. El Lanzadera Montserrat, segon classificat i un punt per darrer del líder, rebrà al seu carrer al Caixa Popular Meliana, cuer de la classificació. Per últim, l´Ajuntament de Beniparrell oferirà als seus seguidors una partida al carrer «El Surdo» de Beniparrell entre els seus jugadors i els de l´Albuixech.

Beniparrell, seu de les finals

Precisament serà el carrer de pilota de Beniparrell el lloc on es disputen les finals de carrer del mes de juliol d´esta competició. Pròximament es signarà el conveni entre la Federació de Pilota i l´ajuntament d´esta localitat.

D´esta manera ja es coneixen les seus de totes les finals de l´Autonòmic, les corresponents a les categories de carrer es jugaran 14 i 15 de juliol a Beniparrell, les finals de trinquet tindran lloc en el recinte de Torrent, entre els dies 7 i 8 de juliol, mentre que les corresponents a categories escolars es jugaran en el carrer de pilota de Vinalesa el diumenge 24 de juny.